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Наставница Костюк опубликовала милое фото украинки
Уставшая до предела
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставница украинской теннисистки Марты Костюк (WTA №19) Сандра Заневская опубликовала милое фото своей подопечной. Наша спортсменка в воскресенье во время одного из переездов на авто уснула на руках со своим домашним любимцем. Соответствующий снимок Сандра опубликовала на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее
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