Наставница Костюк опубликовала милое фото украинки

Наставница украинской теннисистки Марты Костюк (WTA №19) Сандра Заневская опубликовала милое фото своей подопечной. Наша спортсменка в воскресенье во время одного из переездов на авто уснула на руках со своим домашним любимцем. Соответствующий снимок Сандра опубликовала на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее олимпийский чемпион по боксу посетил позиции 11-й бригады НГУ.