  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Наставница Костюк опубликовала милое фото украинки
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наставница Костюк опубликовала милое фото украинки

Теннис
Обновлено

Уставшая до предела

Наставница Костюк опубликовала милое фото украинки

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Наставница украинской теннисистки Марты Костюк (WTA №19) Сандра Заневская опубликовала милое фото своей подопечной. Наша спортсменка в воскресенье во время одного из переездов на авто уснула на руках со своим домашним любимцем. Соответствующий снимок Сандра опубликовала на своей странице в Instagram.

Наставница Костюк опубликовала милое фото украинки - изображение 1

Напомним, что ранее олимпийский чемпион по боксу посетил позиции 11-й бригады НГУ.

По теме
yellow-arrow
Определились чемпионы мужского разряда парного US Open-2024
yellow-arrow
Кубок Дэвиса. Израиль объявил состав на матч против Украины
yellow-arrow
Синнер: Я счастлив быть в финале, это особый турнир
Марта Костюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости