Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Киченок получила солидный гонорар за победу в парном соревновании US Open
Спортсменка не зря перенесла свадьбу
Getty Images
Общая сумма призовых за победу в турнире составила 750 000 долларов. Таким образом, каждая из участниц тандема получит по 375 тысяч долларов.
Напомним, что в финале пара Людмила Киченок – Алена Остапенко победила дуэт Кристина Младенович (Франция) /Чжан Шуай (Китай) со счетом 2:0 (6:4, 6:3).
Киченок стала первой украинской теннисисткой, выигравшей американский мейджор в парном разряде. Спортсменка завоевала свой второй титул Grand Slam. Теперь у представительниц Украины уже три победы на турнирах Grand Slam. 16 лет назад сестры Алена и Екатерина Бондаренко выиграли Australian Open.
Популярное сейчас
- Предчувствия его не обманули. Акценты зрителя на игре Украины с Албанией
- Кобин: Поворознюк глобально разочаровался в некоторых моментах, которые есть в нашем футболе
- Журналист Слонка: Болельщики Украины теперь знают, что чувствовали фаны Польши на протяжении многих лет
- Борис Беккер назвал теннисиста с лучшим тренерским штабом на US Open-2024
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans