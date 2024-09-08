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Киченок получила солидный гонорар за победу в парном соревновании US Open

Теннис
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Спортсменка не зря перенесла свадьбу

Киченок получила солидный гонорар за победу в парном соревновании US Open

Getty Images

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Общая сумма призовых за победу в турнире составила 750 000 долларов. Таким образом, каждая из участниц тандема получит по 375 тысяч долларов.

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Напомним, что в финале пара Людмила Киченок – Алена Остапенко победила дуэт Кристина Младенович (Франция) /Чжан Шуай (Китай) со счетом 2:0 (6:4, 6:3).

Киченок стала первой украинской теннисисткой, выигравшей американский мейджор в парном разряде. Спортсменка завоевала свой второй титул Grand Slam. Теперь у представительниц Украины уже три победы на турнирах Grand Slam. 16 лет назад сестры Алена и Екатерина Бондаренко выиграли Australian Open.

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Источник:
Perfect Tennis, Sport-express
Опубликовал: Александр Симченко
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