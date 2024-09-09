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Благодаря победе на US Open, Людмила Киченок обновила национальный рекорд в парном рейтинге WTA
Об этом сообщает Суспильне Спорт
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На прошлой неделе Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко выиграла свой первый Грэндслем в карьере, а именно US Open-2024. Сегодня же был опубликован обновленный перечень лучших теннисисток мира было на официальном сайте ассоциации.
Благодаря своей победе на крупном турнире, каждая из спортсменок добавили в мировом рейтинге по 12 позиций. В парном разряде Елена Остапенко сейчас занимает шестое место в мире (5948 очков), а Людмила Киченок - пятая, что является национальным рекордом Украины в парном разряде (6165 очков). Предыдущий рекорд также принадлежал 32-летней теннисистке - в марте 2023 года она занимала седьмое место в мировом рейтинге. Украинка в этом сезоне завоевала три титула парного разряда: ранее она побеждала в Истборне и Брисбене.
Отметим, что Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко также обеспечила себе участие в Итоговом турнире WTA 2024 года.
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