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Благодаря победе на US Open, Людмила Киченок обновила национальный рекорд в парном рейтинге WTA

Теннис

Об этом сообщает Суспильне Спорт

Благодаря победе на US Open, Людмила Киченок обновила национальный рекорд в парном рейтинге WTA

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На прошлой неделе Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко выиграла свой первый Грэндслем в карьере, а именно US Open-2024. Сегодня же был опубликован обновленный перечень лучших теннисисток мира было на официальном сайте ассоциации.

Благодаря своей победе на крупном турнире, каждая из спортсменок добавили в мировом рейтинге по 12 позиций. В парном разряде Елена Остапенко сейчас занимает шестое место в мире (5948 очков), а Людмила Киченок - пятая, что является национальным рекордом Украины в парном разряде (6165 очков). Предыдущий рекорд также принадлежал 32-летней теннисистке - в марте 2023 года она занимала седьмое место в мировом рейтинге. Украинка в этом сезоне завоевала три титула парного разряда: ранее она побеждала в Истборне и Брисбене.

Отметим, что Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко также обеспечила себе участие в Итоговом турнире WTA 2024 года.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Гресь
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