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Стародубцева впервые в карьере сыграет в 1/4 финала турнира WTA
Прорывное достижение украинки
WTA
130-я ракетка мира Юлия Стародубцева сенсационно вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 250 в тунисском Монастире.
Во 2-м раунде соревнований украинская теннисистка одержала верх над француженкой Диан Парри (55) со счётом 6:4 6:4. Матч продолжался 2 часа и 9 минут. За всю встречу Юлия не совершила ни одной двойной ошибки, один раз подала эйс и реализовала три брейк-поинта.
Эта победа стала наиболее высокорейтинговой в карьере 24-летней Стародубцевой.
В следующем круге Юлия сыграет с представительницей Великой Британии Соней Картал.
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