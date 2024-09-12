Стародубцева впервые в карьере сыграет в 1/4 финала турнира WTA

130-я ракетка мира Юлия Стародубцева сенсационно вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 250 в тунисском Монастире.

Во 2-м раунде соревнований украинская теннисистка одержала верх над француженкой Диан Парри (55) со счётом 6:4 6:4. Матч продолжался 2 часа и 9 минут. За всю встречу Юлия не совершила ни одной двойной ошибки, один раз подала эйс и реализовала три брейк-поинта.

Эта победа стала наиболее высокорейтинговой в карьере 24-летней Стародубцевой.

В следующем круге Юлия сыграет с представительницей Великой Британии Соней Картал.