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Известны результаты жеребьевки противостояния Украины и Израиля в Кубка Дэвиса
Борьба за участие в квалификации турнира
Getty Images/Global Images Ukraine
Состоялась жеребьевка матча Израиль — Украина в рамках Первой Мировой группы Кубка Дэвиса.
Пятница, 13 сентября (начало - в 18:00 по Киеву)
- Ишай Олиель – Александр Овчаренко
- Даниэль Цукерман – Виталий Сачко
Суббота, 14 сентября (начало - в 16:00 по Киеву)
- Даниэль Цукерман/Рой Степанов – Илля Белобородько/Алексей Крутих
- Ишай Олиэль – Виталий Сачко
- Даниэль Цукерман – Александр Овчаренко
Отметим, что Украину будут представлять Виталий Сачко, Александр Овчаренко, Алексей Крутых, Владислав Орлов, Илья Белобородько. Капитан команды - Орест Терещук.
Противостояние пройдёт на Кипре. Зрителям по соображениям безопасности вход на трибуны будет воспрещён.
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Источник:Федерація тенісу України
Опубликовал: Александр Бураков
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