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Известны результаты жеребьевки противостояния Украины и Израиля в Кубка Дэвиса

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Борьба за участие в квалификации турнира

Известны результаты жеребьевки противостояния Украины и Израиля в Кубка Дэвиса

Getty Images/Global Images Ukraine

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Состоялась жеребьевка матча Израиль — Украина в рамках Первой Мировой группы Кубка Дэвиса.

Пятница, 13 сентября (начало - в 18:00 по Киеву)

  • Ишай Олиель – Александр Овчаренко
  • Даниэль Цукерман – Виталий Сачко

Суббота, 14 сентября (начало - в 16:00 по Киеву)

  • Даниэль Цукерман/Рой Степанов – Илля Белобородько/Алексей Крутих
  • Ишай Олиэль – Виталий Сачко
  • Даниэль Цукерман – Александр Овчаренко

Отметим, что Украину будут представлять Виталий Сачко, Александр Овчаренко, Алексей Крутых, Владислав Орлов, Илья Белобородько. Капитан команды - Орест Терещук.

Противостояние пройдёт на Кипре. Зрителям по соображениям безопасности вход на трибуны будет воспрещён.

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Украина Израиль жеребьевка Кубок Дэвиса
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Источник:
Федерація тенісу України
Опубликовал: Александр Бураков
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