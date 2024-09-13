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Прощания в стиле Федерера не будет. Надаль снялся с Кубка Лэйвера - кто заменит испанца?

Теннис

Рафа максимально оттягивает этот печальный момент

Прощания в стиле Федерера не будет. Надаль снялся с Кубка Лэйвера - кто заменит испанца?

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывшая первая ракетка и 22-кратный чемпион "Больших шлемов" Рафаэль Надаль объявил о своём снятии с Кубка Лэйвера.

"Я очень разочарован, что не смогу принять участие в турнира. Это командное соревнование, и чтобы по-настоящему поддержать команду Европу, мне нужно сделать то, что лучше для них, а в данный момент есть другие игроки, которые могут помочь команде одержать победу.

У меня так много замечательных, эмоциональных воспоминаний об игре на Кубке Лэйвера, и я с нетерпением ждал возможности провести время со своими товарищами по команде и с Бьорном (Боргом - прим.) в его последний год в качестве капитана. Желаю команде Европы удачи и буду болеть за них издалека", - цитирует Рафу пресс-служба турнира.

Кубок Лэйвера-2024 пройдёт в Берлине с 20 по 22 сентября.

Известно, что команду Европы на выставочном турнире представят: Карлос Алькарас, Александр Зверев, Даниил Медведев, Каспер Рууд и Стефанос Циципас и Григор Димитров (замена Надалю). За команду мира выступят: Тейлор Фриц, Бен Шелтон, Фрэнсис Тиафо, Алехандро Табило, Франциско Черундоло и Танаси Коккинакис.

Напомним, что Надаль, возможно, проводит свой последний год в карьере. В связи с этим активно ходили слухи, что Рафаэль сыграет последний матч в роли профессионального игрока именно на Кубке Лэйвере - подобно своему бывшему сопернику Роджеру Федереру в 2022-м году.

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Источник:
Laver Cup
Опубликовал: Александр Бураков
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