Партнерша Киченок на победном US Open упустила победу над 155-й ракеткой мира в трёхчасовом матче

12-я ракетка мира Алёна Остапенко потерпела сенсационное поражение от находящейся на 155-й позиции в рейтинге Марины Стакушич в рамках второго круга турнира в мексиканской Гвадалахаре.

В течение поединка Остапенко не реализовала 4 матчбола и допустила 17 двойных ошибок (столько же - соперница). Матч длился 3 часа и 7 минут.

Эта победа стала крупнейшей в карьере 19-летней Стакушич.

WTA500 Гвадалахара. 1/8 финала.

Открытые корты. Хард

Алена Остапенко (Латвия, 1) - Марина Стакушич (Канада) —— 3:6, 7:5, 6:7 (0:7)