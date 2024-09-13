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Партнерша Киченок на победном US Open упустила победу над 155-й ракеткой мира в трёхчасовом матче
Драматичная игра получилась
Getty Images/Global Images Ukraine
12-я ракетка мира Алёна Остапенко потерпела сенсационное поражение от находящейся на 155-й позиции в рейтинге Марины Стакушич в рамках второго круга турнира в мексиканской Гвадалахаре.
В течение поединка Остапенко не реализовала 4 матчбола и допустила 17 двойных ошибок (столько же - соперница). Матч длился 3 часа и 7 минут.
Эта победа стала крупнейшей в карьере 19-летней Стакушич.
WTA500 Гвадалахара. 1/8 финала.
Открытые корты. Хард
Алена Остапенко (Латвия, 1) - Марина Стакушич (Канада) —— 3:6, 7:5, 6:7 (0:7)
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