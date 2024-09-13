Джокович: Моя мотивация - турниры Большого шлема и выступление за сборную. Остальное - подготовка

Сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями от своей игры в последние месяцы и ответил на вопрос о будущем.

"Я всегда чувствую, так сказать, "дополнительное" давление, что я всегда должен побеждать. Не только от других, но и от себя самого, поскольку я перфекционист и многим жертвую, чтобы сыграть как можно лучше, когда это важнее всего.

Олимпиада была моей главной целью. Я очень волновался после травмы колена на "Ролан Гаррос", но когда мне удалось сыграть в финале Уимблдона, я испытал облегчение, поскольку знал, что буду готов к Олимпиаде.

Многое зависит и от текущей формы. Перед финалом в Париже я не проиграл ни сета, я обыграл Надаля у него дома — хотя он был не в лучшей форме, но все равно обыграть его там — это нечто грандиозное.

В Нью-Йорке я чувствовал, что на корте был не я, что я был недостаточно подготовлен, и ощущал больше давления перед каждым матчем по сравнению с финалом на Олимпиаде.

Теннис — это индивидуальный вид спорта: если у вас нет решения в определенный день - все, вы проигрываете. На протяжении многих лет это поддерживало во мне дисциплину.

Пока все отлично, все идет наилучшим образом. Я говорил несколько раз в этом году, потому что все спрашивают меня на конференциях: "Ну, а что мотивирует тебя дальше?". Меня мотивируют турниры Большого шлема и игра за сборную", - сказал Ноле в интервью RTS Sport.