Кубок Дэвиса. Украинцы провально стартовали в матче против Израиля

Мужская сборная Украины по теннису неудачно начала матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса против Израиля. Сразу два представителя нашей страны в очных противостояниях уступили своим оппонентам.

Сначала Александр Овчаренко в трех сетах проиграл Ишаю Олиэлю (6-0; 4-6; 4-6), а затем Виталий Сачко потерпел поражение от Даниэля Цукермана (2-6; 2-6).

Напомним, что победителем пары будет та команда, которая первой одержит три победы. Следующий матч состоится сегодня, 14 сентября и будет парным (Цукерман/Степанов –Белобородько/Крутых).

Напомним, что поединок Украина-Израиль проходит в Ларнаке без зрителей из соображений безопасности.