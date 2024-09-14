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Кубок Дэвиса. Украинцы провально стартовали в матче против Израиля
Шансов на победу почти не осталось
Getty Images/Global Images Ukraine
Мужская сборная Украины по теннису неудачно начала матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса против Израиля. Сразу два представителя нашей страны в очных противостояниях уступили своим оппонентам.
Сначала Александр Овчаренко в трех сетах проиграл Ишаю Олиэлю (6-0; 4-6; 4-6), а затем Виталий Сачко потерпел поражение от Даниэля Цукермана (2-6; 2-6).
Напомним, что победителем пары будет та команда, которая первой одержит три победы. Следующий матч состоится сегодня, 14 сентября и будет парным (Цукерман/Степанов –Белобородько/Крутых).
Напомним, что поединок Украина-Израиль проходит в Ларнаке без зрителей из соображений безопасности.
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