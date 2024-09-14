Стародубцева проиграла в четвертьфинале турнира в Монастире

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №130) проиграла в матче 1/4 финала турнира серии WTA250 в Монастире (Тунис).

В четвертьфинальном поединке наша спортсменка уступила британке Сонай Картал (WTA №151). Счет встречи 2-0 (7-6; 6-2) в пользу соперницы Стародубцевой. Отметим, что в активе нашей теннисистки 1 подача на вылет, а в пассиве одна двойная ошибка.

Напомним, что этот четвертьфинал стал первым для Юлии в ее карьере на уровне WTA.

Картал за право сыграть в полуфинале турнира сразится с представительницей Германии Евой Лис (WTA №126).