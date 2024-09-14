Кубок Дэвиса. Украина отыграла одно очко в матче против Израиля

Пара украинских теннисистов Илья Белобородько и Алексей Крутых отыграли одно очко у команды Израиля в Первой мировой группе Кубка Дэвиса.

Наш дуэт в командном поединке победил пару Цукерман/Степанов. Счет встречи 2-0 (7-5; 7-6) в пользу украинцев.

В настоящее время представители Израиля впереди 2-1. Пытается выровнять ситуацию тот же Алексей Крутых, который теперь в одиночном матче играет против Ишая Олиэля.

Напомним, что для победы во встрече одна из команд должна набрать 3 очка.