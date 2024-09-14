  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Кубок Дэвиса. Украина отыграла одно очко в матче против Израиля
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Дэвиса. Украина отыграла одно очко в матче против Израиля

Теннис

Шансы еще есть, но нужно бороться

Кубок Дэвиса. Украина отыграла одно очко в матче против Израиля

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пара украинских теннисистов Илья Белобородько и Алексей Крутых отыграли одно очко у команды Израиля в Первой мировой группе Кубка Дэвиса.

Наш дуэт в командном поединке победил пару Цукерман/Степанов. Счет встречи 2-0 (7-5; 7-6) в пользу украинцев.

В настоящее время представители Израиля впереди 2-1. Пытается выровнять ситуацию тот же Алексей Крутых, который теперь в одиночном матче играет против Ишая Олиэля.

Напомним, что для победы во встрече одна из команд должна набрать 3 очка.

По теме
yellow-arrow
Стародубцева проиграла в четвертьфинале турнира в Монастире
yellow-arrow
Кубок Дэвиса. Украинцы провально стартовали в матче против Израиля
yellow-arrow
Джокович: Моя мотивация - турниры Большого шлема и выступление за сборную. Остальное - подготовка
Кубок Дэвиса
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости