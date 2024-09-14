Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Дэвиса. Украина отыграла одно очко в матче против Израиля
Шансы еще есть, но нужно бороться
Getty Images/Global Images Ukraine
Пара украинских теннисистов Илья Белобородько и Алексей Крутых отыграли одно очко у команды Израиля в Первой мировой группе Кубка Дэвиса.
Наш дуэт в командном поединке победил пару Цукерман/Степанов. Счет встречи 2-0 (7-5; 7-6) в пользу украинцев.
В настоящее время представители Израиля впереди 2-1. Пытается выровнять ситуацию тот же Алексей Крутых, который теперь в одиночном матче играет против Ишая Олиэля.
Напомним, что для победы во встрече одна из команд должна набрать 3 очка.
Популярное сейчас
- Шахтер - Карпаты Львов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Заря - Динамо Киев. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- "Он мне не понравился". Раджа Наингголан – о Довбике
- Партнерша Киченок на победном US Open упустила победу над 155-й ракеткой мира в трёхчасовом матче
- Красавица дня. Завораживающая жена полузащитника сборной Чехии, который попытается забить украинцам
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины