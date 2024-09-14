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Ястремская получила первый номер посева на турнире в Хуахине

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Удачи в борьбе за титул

Ястремская получила первый номер посева на турнире в Хуахине

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №34) получила первый номер посева на турнире серии WTA250 в Хуахине (Таиланд).

В первом матче на соревнованиях наша теннисистка встретится с представительницей Японии Май Хонтама (WTA №109).

Еще одна украинка Леся Цуренко (WTA №91) также выступит на соревнованиях. Ей будет противостоять представительница Польши Магда Линет (WTA №41), посеянная под четвертым номером.

Напомним, что ранее Украина отыграла очко у Израиля в поединке Кубка Дэвиса.

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Даяна Ястремская
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