Ястремская получила первый номер посева на турнире в Хуахине

Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №34) получила первый номер посева на турнире серии WTA250 в Хуахине (Таиланд).

В первом матче на соревнованиях наша теннисистка встретится с представительницей Японии Май Хонтама (WTA №109).

Еще одна украинка Леся Цуренко (WTA №91) также выступит на соревнованиях. Ей будет противостоять представительница Польши Магда Линет (WTA №41), посеянная под четвертым номером.