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Ястремская получила первый номер посева на турнире в Хуахине
Удачи в борьбе за титул
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №34) получила первый номер посева на турнире серии WTA250 в Хуахине (Таиланд).
В первом матче на соревнованиях наша теннисистка встретится с представительницей Японии Май Хонтама (WTA №109).
Еще одна украинка Леся Цуренко (WTA №91) также выступит на соревнованиях. Ей будет противостоять представительница Польши Магда Линет (WTA №41), посеянная под четвертым номером.
Напомним, что ранее Украина
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