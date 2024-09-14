Свитолина: Мое сердце болело, когда я встречалась с храбрыми украинскими детьми. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина встретилась с детьми, вынужденными покинуть свой дом в результате войны, которую развязала фашистская россия.

"Вчера мое сердце болело, когда я встречалась с храбрыми украинскими детьми, которых россия забрала из своих домов. Благодаря Bring Kids Back UA эти дети вернулись домой и находятся в безопасности. Но тысячи детей до сих пор остаются в плену. Мы не можем остановиться, пока каждый украинский ребенок не будет возвращен домой" – написала спортсменка на своей странице в Твиттер.