  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Украина проиграла Израилю в серии матчей Кубка Дэвиса
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина проиграла Израилю в серии матчей Кубка Дэвиса

Теннис
Обновлено

К сожалению поражение для ребят

Украина проиграла Израилю в серии матчей Кубка Дэвиса

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Мужская сборная Украины по теннису проиграла серию матчей Первой Мировой группы Кубка Дэвиса против Израиля.

После неудачного старта из двух поражений в очных противостояниях, интригу во встречу вернул парный поединок, где украинцы смогли получить необходимый победный результат.

Однако Алексей Крутых, вынужденный сразу же после "дуэта" играть "одиночку" уступил Ишаю Олиэлю со счетом 2-6; 6-3; 6-7.

Таким образом, украинская сборная потерпела поражение от Израиля со счетом 1-3.

В следующем сезоне наши теннисисты сыграют в плей-офф, чтобы остаться в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса.

По теме
yellow-arrow
Свитолина: Мое сердце болело, когда я встречалась с храбрыми украинскими детьми. Фото
yellow-arrow
Ястремская получила первый номер посева на турнире в Хуахине
yellow-arrow
Кубок Дэвиса. Украина отыграла одно очко в матче против Израиля
Кубок Дэвиса
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости