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Украина проиграла Израилю в серии матчей Кубка Дэвиса
К сожалению поражение для ребят
Getty Images/Global Images Ukraine
Мужская сборная Украины по теннису проиграла серию матчей Первой Мировой группы Кубка Дэвиса против Израиля.
После
Однако Алексей Крутых, вынужденный сразу же после "дуэта" играть "одиночку" уступил Ишаю Олиэлю со счетом 2-6; 6-3; 6-7.
Таким образом, украинская сборная потерпела поражение от Израиля со счетом 1-3.
В следующем сезоне наши теннисисты сыграют в плей-офф, чтобы остаться в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса.
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