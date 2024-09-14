Украина проиграла Израилю в серии матчей Кубка Дэвиса

Мужская сборная Украины по теннису проиграла серию матчей Первой Мировой группы Кубка Дэвиса против Израиля.

После неудачного старта из двух поражений в очных противостояниях, интригу во встречу вернул парный поединок, где украинцы смогли получить необходимый победный результат.

Однако Алексей Крутых, вынужденный сразу же после "дуэта" играть "одиночку" уступил Ишаю Олиэлю со счетом 2-6; 6-3; 6-7.

Таким образом, украинская сборная потерпела поражение от Израиля со счетом 1-3.

В следующем сезоне наши теннисисты сыграют в плей-офф, чтобы остаться в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса.