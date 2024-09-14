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Год назад. Костюк вспомнила самый важный день в своей жизни. Фото
Девушка счастлива
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка вспомнила свою свадьбу, которая состоялась ровно год назад. Пара отметила самый главный день в их жизни в США. Соответствующее фото Марта разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина
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