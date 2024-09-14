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Год назад. Костюк вспомнила самый важный день в своей жизни. Фото

Теннис

Девушка счастлива

Год назад. Костюк вспомнила самый важный день в своей жизни. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка вспомнила свою свадьбу, которая состоялась ровно год назад. Пара отметила самый главный день в их жизни в США. Соответствующее фото Марта разместила на своей странице в Instagram.

Год назад. Костюк вспомнила самый важный день в своей жизни. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Свитолина встретилась с вынужденно переселенными украинскими детьми.

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