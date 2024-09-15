Джокович: Ни рейтинг ATP, ни итоговый турнир уже не входят в список моих целей

Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович рассказал о своих целях на будущее и приоритетных турнирах.

"Ни рейтинг ATP, ни Итоговый турнир уже не входят в мои цели. Со всеми этими турнирами я завязал. Не знаю, буду ли я еще играть на них в этом году или в будущем, но с этого момента мои приоритеты – игра за сборную и турниры Grand Slam, все остальное менее важно.

Сейчас мне нужен физический, психологически и эмоциональный отдых, чтобы решить, что и как дальше делать, сколько играть и где" – сказал Новак.