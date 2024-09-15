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Костюк получила пятый номер посева на турнире в Сеуле

Теннис
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Болеем за Марту

Костюк получила пятый номер посева на турнире в Сеуле

Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №18) выступит на турнире серии WTA500 в Сеуле (Южная Корея). Наша соотечественница считается одной из главных фавориток на победу и получила пятый номер посева на соревнованиях.

Первой соперницей украинки станет представительница Нидерландов Аранча Рус (WTA №84). Теннисистки дважды играли между собой: в 2018 году на турнире в Ташкенте Костюк проиграла, однако взяла реванш в следующем году в четвертьфинале турнира ITF W60 в Валенсии (Испания).

Напомним, что действующей чемпионкой соревнований является американка, третья ракетка мира Джессика Пегула. Турнир пройдет с 16 по 22 сентября, призовой фонд – 922,5 тысяч долларов.

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