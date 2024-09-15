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Костюк получила пятый номер посева на турнире в Сеуле
Болеем за Марту
Getty Images
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №18) выступит на турнире серии WTA500 в Сеуле (Южная Корея). Наша соотечественница считается одной из главных фавориток на победу и получила пятый номер посева на соревнованиях.
Первой соперницей украинки станет представительница Нидерландов Аранча Рус (WTA №84). Теннисистки дважды играли между собой: в 2018 году на турнире в Ташкенте Костюк проиграла, однако взяла реванш в следующем году в четвертьфинале турнира ITF W60 в Валенсии (Испания).
Напомним, что действующей чемпионкой соревнований является американка, третья ракетка мира Джессика Пегула. Турнир пройдет с 16 по 22 сентября, призовой фонд – 922,5 тысяч долларов.
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