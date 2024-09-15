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Ястремская показала первые фото из таиландского Хуахина
Посмотрим, как сыграет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №34) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка готова начать турнир в Хуахине (Таиланд), где
Напомним, что ранее Костюк
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