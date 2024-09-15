Ястремская показала первые фото из таиландского Хуахина

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №34) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка готова начать турнир в Хуахине (Таиланд), где посеяна под первым номером и считается одной из главных фавориток на победу. Соответствующий пост Ястремска разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Костюк вспомнила день своей свадьбы.