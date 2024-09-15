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Ястремская показала первые фото из таиландского Хуахина

Теннис
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Посмотрим, как сыграет

Ястремская показала первые фото из таиландского Хуахина

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №34) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка готова начать турнир в Хуахине (Таиланд), где посеяна под первым номером и считается одной из главных фавориток на победу. Соответствующий пост Ястремска разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Костюк вспомнила день своей свадьбы.

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