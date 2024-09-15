Цуренко: Сохраняйте спокойствие и продолжайте. Фото

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №91) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка готова начать соревнования в Хуахине (Таиланд) и уже прибыла к месту проведения турнира серии WTA250. Соответствующий пост Цуренко разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее фото из Хуахина показала Ястремская.