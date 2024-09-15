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Цуренко: Сохраняйте спокойствие и продолжайте. Фото
Леся настроена на борьбу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №91) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка готова начать соревнования в Хуахине (Таиланд) и уже прибыла к месту проведения турнира серии WTA250. Соответствующий пост Цуренко разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее фото из Хуахина
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