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Обновленный рейтинг WTA: Калинина поднялась в топ-50. Ястремская и Цуренко потеряли по одной позиции

Теннис
Обновлено

Стародубцева установила новый личный рекорд

Обновленный рейтинг WTA: Калинина поднялась в топ-50. Ястремская и Цуренко потеряли по одной позиции

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В понедельник был представлен обновленный теннисный рейтинг WTA. На прошлой неделе соревновались несколько украинок, где наибольшего прогресса достигла Юлия Стародубцева, которая выступала на соревнованиях WTA 250 в Тунисе.

Как сообщает Суспільне Спорт, 24-летняя уроженка Каховки после первого за карьеру выхода в четвертьфинал WTA 250 установила новый личный рекорд в рейтинге и теперь занимает 118-е место, поднявшись сразу на 12 позиций. Ангелина Калинина уступила в первом раунде WTA 500 в Гвадалахаре, однако это позволило ей вернуться в топ-50. Кроме того, по одной позиции потеряли Даяна Ястремская и Леся Цуренко, которые на этой неделе будут соревноваться в тайском Хуахине.

Мировой рейтинг WTA:

1. Ига Швьонтек (Польша) - 10885 очков
2. Арина Сабаленка (беларусь) - 8716
3. Джессика Пегула (США) - 6220
4. Елена Рыбакина (Казахстан) - 5871
5. Жасмин Паолини (Италия) - 5398
...
18. Марта Костюк - 2445
28. Элина Свитолина - 1942
35. Даяна Ястремская - 1162 (-1)
50. Ангелина Калинина - 1136 (+2)
92. Леся Цуренко - 794 (-1)
118. Юлия Стародубцева - 620 (+12)
125. Дарья Снигур - 591 (-2)
172. Катарина Завацкая - 428 (-2)

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Гресь
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