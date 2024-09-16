Марта Костюк стартовала с победы на Открытом чемпионате Кореи

Марта Костюк начала с победы свой путь на турнире WTA 500 в Сеуле. Украинка в 1/16 финала прошла 84-ю ракетку мира Аранчу Рус.

Марта Костюк преодолела сопротивление своей соперницы в двух сетах (3:6, 1:6). Во время поединка украинка выполнила 4 подачи навылет, допустила 10 двойных ошибок и выиграла 6 из 14 брейкпойнтов. Всего для победы над нидерландкой наша спортсменка потратила 1 час и 18 минуту.

Добавим, что в ночь на среду, 18 сентября, Марта Костюк в 1/8 финала встретится с британкой Гезер Уотсон, которая является 183-й ракеткой мира.