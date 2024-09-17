  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Даяна Ястремская вылетела на старте теннисного турнира в Таиланде
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Даяна Ястремская вылетела на старте теннисного турнира в Таиланде

Теннис

Украинка уступила 130-й ракетке мира

Даяна Ястремская вылетела на старте теннисного турнира в Таиланде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стартовал турнир WTA 250 в тайском Хуахине. Даяна Ястремская получила первый номер посева и в 1/16 финала она встречалась со 130-й ракеткой мира, Маи Хонтамой, поэтому наша спортсменка считалась фавориткой этого противостояния.

Впрочем, японка сумела сотворить сенсацию и переиграть украинскую теннисистку в двух сетах - 6:7 и 5:7. Во время игры Ястремская выполнила 2 подачи на вылет, допустила 4 двойные ошибки и выиграла 4 из 8 брейкпоинтов. Матч между спортсменками длился 2 часа и 12 минут.

Добавим, что на этом турнире также выступает Леся Цуренко, которая встретится с полькой Магдой Линетт.

По теме
yellow-arrow
Марта Костюк стартовала с победы на Открытом чемпионате Кореи
yellow-arrow
Обновленный рейтинг WTA: Калинина поднялась в топ-50. Ястремская и Цуренко потеряли по одной позиции
yellow-arrow
Цуренко: Сохраняйте спокойствие и продолжайте. Фото
Даяна Ястремская WTA
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
WTA
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости