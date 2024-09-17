Даяна Ястремская вылетела на старте теннисного турнира в Таиланде

Стартовал турнир WTA 250 в тайском Хуахине. Даяна Ястремская получила первый номер посева и в 1/16 финала она встречалась со 130-й ракеткой мира, Маи Хонтамой, поэтому наша спортсменка считалась фавориткой этого противостояния.

Впрочем, японка сумела сотворить сенсацию и переиграть украинскую теннисистку в двух сетах - 6:7 и 5:7. Во время игры Ястремская выполнила 2 подачи на вылет, допустила 4 двойные ошибки и выиграла 4 из 8 брейкпоинтов. Матч между спортсменками длился 2 часа и 12 минут.

Добавим, что на этом турнире также выступает Леся Цуренко, которая встретится с полькой Магдой Линетт.