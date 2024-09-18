Элина Свитолина перенесла операцию на ноге и завершила выступления в этом сезоне

В конце августа Элина Свитолина соревновалась на US Open, где в третьем круге уступила в трех сетах Кори Гауфф. Как оказалось, это был последний поединок нашей спортсменки в этом году. Элина Свитолина сегодня перенесла операцию на ноге и официально завершила для себя этот сезон, о чем она сообщила у себя на странице в Instagram.

"К сожалению, мой сезон 2024 года уже в книгах истории, поскольку сегодня мне сделали операцию на ноге, чтобы исправить давнюю проблему, с которой я пытался справиться в течение этого года. Это та же проблема, которая закончила мой сезон в 2023 году и мешала мне большую часть 2024 года. С ней стало труднее справляться, и она все больше и больше влияла на меня, не только в отношении тенниса и тренировок, но и в моей повседневной жизни тоже. Я хочу поблагодарить всех вас за поддержку и поощрение в это непростое время. Ваша любовь и позитив означают для меня целый мир, и я с нетерпением жду встречи с вами на кортах в 2025 году", - отметила в своей заметке спортсменка.

Добавим, что в этом году лучшим результатом Элины Свитолиной стал выход в финал турнира WTA ASB Classic в новозеландском Окленде, где она в трех сетах уступила Кори Гауфф. Кроме того, украинка дошла до 1/8 финала Олимпиады-2024, где она проиграла в трех сетах представительнице Чехии Барборе Крейчиковой.