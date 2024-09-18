Марта Костюк вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Кореи

Продолжаются соревнования WTA 500 в Сеуле, где соревнуется Марта Костюк. Украинка в 1/8 финала прошла 183-ю ракетку мира Гезер Уотсон.

Наша спортсменка преодолела сопротивление своей соперницы в двух сетах (2:6, 2:6). Во время поединка Костюк выполнила 9 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и выиграла 5 из 8 брейкпойнтов. Всего для победы над британкой наша спортсменка потратила 1 час и 15 минут.

Добавим, что 19 сентября Марта Костюк в четвертьфинале встретится с нейтральной представительницей Дианой Шнайдер, которая является 16-й ракеткой мира.