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Марта Костюк вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Кореи
Украинка дала выиграть сопернице лишь четыре гейма
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Продолжаются соревнования WTA 500 в Сеуле, где соревнуется Марта Костюк. Украинка в 1/8 финала прошла 183-ю ракетку мира Гезер Уотсон.
Наша спортсменка преодолела сопротивление своей соперницы в двух сетах (2:6, 2:6). Во время поединка Костюк выполнила 9 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и выиграла 5 из 8 брейкпойнтов. Всего для победы над британкой наша спортсменка потратила 1 час и 15 минут.
Добавим, что 19 сентября Марта Костюк в четвертьфинале встретится с нейтральной представительницей Дианой Шнайдер, которая является 16-й ракеткой мира.
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