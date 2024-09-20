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Первая ракетка мира Ига Швьонтек пропустит турнир WTA 1000 в Пекине

Теннис

Об этом заявила спортсменка Женской теннисной ассоциации

Первая ракетка мира Ига Швьонтек пропустит турнир WTA 1000 в Пекине

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Последним турниром с участием Иги Швёнтек был Открытый чемпионат США. Там лидер рейтинга WTA дошла до четвертьфинала, где уступила американке Джессике Пегули со счетом 2:6, 4:6. На следующей неделе стартует турнир в Пекине, где в прошлом году полячка одержала победу, однако эти соревнования спортсменка вынуждена пропустить.

"По личным причинам я вынуждена отказаться от участия в турнире в Пекине. Мне очень грустно, потому что я прекрасно провела там время в прошлом году и победила. Я не могла дождаться возвращения. Я знаю, что болельщики в Пекине смогут насладиться великолепным теннисом. Мне грустно, что в этот раз я не смогу быть его частью", - заявила Ига Швёнтек WTA.

Добавим, что лидер мирового рейтинга ранее отказалась от выступления на турнире в Сеуле, который проходит на этой неделе.

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WTA Ига Швёнтек
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Источник:
WTA
Опубликовал: Александр Гресь
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