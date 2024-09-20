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Первая ракетка мира Ига Швьонтек пропустит турнир WTA 1000 в Пекине
Об этом заявила спортсменка Женской теннисной ассоциации
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Последним турниром с участием Иги Швёнтек был Открытый чемпионат США. Там лидер рейтинга WTA дошла до четвертьфинала, где уступила американке Джессике Пегули со счетом 2:6, 4:6. На следующей неделе стартует турнир в Пекине, где в прошлом году полячка одержала победу, однако эти соревнования спортсменка вынуждена пропустить.
"По личным причинам я вынуждена отказаться от участия в турнире в Пекине. Мне очень грустно, потому что я прекрасно провела там время в прошлом году и победила. Я не могла дождаться возвращения. Я знаю, что болельщики в Пекине смогут насладиться великолепным теннисом. Мне грустно, что в этот раз я не смогу быть его частью", - заявила Ига Швёнтек WTA.
Hope to see you back on court soon, @iga_swiatek ???? pic.twitter.com/BmKspkGofd— wta (@WTA) September 20, 2024
Добавим, что лидер мирового рейтинга ранее отказалась от выступления на турнире в Сеуле, который проходит на этой неделе.
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