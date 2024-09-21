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Костюк проиграла в четвертьфинале турнира в Сеуле

Теннис
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Костюк проиграла в четвертьфинале турнира в Сеуле

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №18) проиграла в матче 1/4 финала турнира серии WTA500 в Сеуле (Южная Корея). В четвертьфинальном поединке наша спортсменка уступила Диане Шнайдер (WTA №16).

Счет матча 2-0 (7-6; 6-3) в пользу теннисистки без флага. В активе Марты 1 подача на вылет, 4 из 9 использованных брейков, 4 из 9 отыгранных брейков, 5 подряд выигранных очков и 11 двойных ошибок.

Этот четвертьфинал стал для украинки седьмым в сезоне (шесть на турнирах WTA и один на Олимпийских играх). В этом году украинка трижды выходила в полуфиналы, а еще дважды (Сан-Диего, Штутгарт) играла в финале соревнований.

На следующей неделе Костюк заявлен на турнир серии WTA1000 в Пекине (Китай).

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