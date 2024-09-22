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Стильная, но на костылях: Свитолина показала наряды от нового бренда. Фото
Желаем быстрого выздоровления
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка продолжает реабилитацию после операции на правом голеностопе. Для облегчения передвижения Элина использует костыли. Соответствующий пост Свитолина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Харлан
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