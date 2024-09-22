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Стильная, но на костылях: Свитолина показала наряды от нового бренда. Фото

Теннис
Обновлено

Желаем быстрого выздоровления

Стильная, но на костылях: Свитолина показала наряды от нового бренда. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка продолжает реабилитацию после операции на правом голеностопе. Для облегчения передвижения Элина использует костыли. Соответствующий пост Свитолина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Стильная, но на костылях: Свитолина показала наряды от нового бренда. Фото - изображение 1Стильная, но на костылях: Свитолина показала наряды от нового бренда. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Харлан показала закулисье съемки для Playboy.

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Элина Свитолина
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