Алькарас жалуется на чрезмерное количество турниров АТР-серии

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказал предположение о целесообразности пересмотра политики АТР по количеству матчей и турниров в сезоне. Его слова цитирует Tennis Majors:

"Честно говоря, в Туре много действительно хороших игроков, и, очевидно, каждый из них чувствует себя по-своему. Многие игроки хотят играть больше или еще больше. Многие игроки ощущают, что это хороший календарь. Многие игроки говорят, что он очень плотный и много турниров в течение всего года. Я из тех игроков, которые считают, что в течение года проходит много турниров, обязательных турниров, и, вероятно, в следующие несколько лет будет еще больше турниров, еще больше обязательных турниров. Наверное, они нас каким-то образом убьют.

Сейчас у теннисистов много травм из-за матчей, из-за календаря, из-за многих вещей. Так что, возможно, в какой-то момент многие хорошие игроки пропустят много турниров, потому что они должны думать о своем теле, они должны заботиться о тех, кого любят. У них есть семья, у них много других дел в жизни, кроме тенниса. Так что им приходится заботиться и об этом. Так что это становится слишком, я считаю" – сказал испанец.