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Аддад Майя – чемпионка турнира WTA500 в Сеуле
В финале победила россиянку
Getty Images/Global Images Ukraine
Представительница Бразилии Беатрис Аддад Майя (WTA №17) стала чемпионкой турнира серии WTA500 в Сеуле (Южная Корея). В решающем поединке за главный титул соревнований она победила Дарью Касаткину (WTA №13).
Счет матча 2-1 (1-6; 6-4; 6-1) в пользу бразильянки, в активе которой 2 подачи на вылет, 8 подряд выигранных очков, 4 из 5 использованных брейков, 4 из 7 отыгранных брейков и 3 двойные ошибки .
Этот титул стал четвертым для Беатрис на уровне WTA (спортсменка сыграла свой седьмой финал). Победа на турнире позволит Аддад Майя в понедельник, 23 сентября, подняться на 12 позицию мирового рейтинга. Ее личный рекорд – 10 место.
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