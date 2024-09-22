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Аддад Майя – чемпионка турнира WTA500 в Сеуле

Теннис
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В финале победила россиянку

Аддад Майя – чемпионка турнира WTA500 в Сеуле

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Представительница Бразилии Беатрис Аддад Майя (WTA №17) стала чемпионкой турнира серии WTA500 в Сеуле (Южная Корея). В решающем поединке за главный титул соревнований она победила Дарью Касаткину (WTA №13).

Счет матча 2-1 (1-6; 6-4; 6-1) в пользу бразильянки, в активе которой 2 подачи на вылет, 8 подряд выигранных очков, 4 из 5 использованных брейков, 4 из 7 отыгранных брейков и 3 двойные ошибки .

Этот титул стал четвертым для Беатрис на уровне WTA (спортсменка сыграла свой седьмой финал). Победа на турнире позволит Аддад Майя в понедельник, 23 сентября, подняться на 12 позицию мирового рейтинга. Ее личный рекорд – 10 место.

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