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Шрамкова – чемпионка турнира WTA250 в Хуахине
Дебютный титул WTA
Getty Images/Global Images Ukraine
Представительница Словакии Ребекка Шрамкова (WTA №102) стала чемпионкой турнира серии WTA250 в Хуахине (Таиланд). В решающем поединке за главный титул соревнований она победила немку Лауру Зигемунд (WTA №99).
Счет матча 2-0 (6-4; 6-4) в пользу словачки, в активе которой 2 подачи на вылет, 7 подряд выигранных очков, 4 из 9 использованных брейков, 1 из 3 отыгранный брейк и 6 двойных ошибок.
Этот титул стал первым для Ребекки на уровне WTA. Победа на турнире позволит Шрамковой в понедельник, 23 сентября подняться в ТОП-70 мирового рейтинга. Ее личный рекорд – 89 место.
Напомним, ранее Аддад Майя
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