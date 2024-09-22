Шрамкова – чемпионка турнира WTA250 в Хуахине

Представительница Словакии Ребекка Шрамкова (WTA №102) стала чемпионкой турнира серии WTA250 в Хуахине (Таиланд). В решающем поединке за главный титул соревнований она победила немку Лауру Зигемунд (WTA №99).

Счет матча 2-0 (6-4; 6-4) в пользу словачки, в активе которой 2 подачи на вылет, 7 подряд выигранных очков, 4 из 9 использованных брейков, 1 из 3 отыгранный брейк и 6 двойных ошибок.

Этот титул стал первым для Ребекки на уровне WTA. Победа на турнире позволит Шрамковой в понедельник, 23 сентября подняться в ТОП-70 мирового рейтинга. Ее личный рекорд – 89 место.