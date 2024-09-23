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Карлос Алькарас установил уникальное достижение на Кубке Лэйвера
Подобного не удавалось никому
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист Карлос Алькарас набрал восемь очков для сборной Европы в розыгрыше Кубка Лэйвера 2024 года. Об этом пишет Opta Ace в социальной сети Х (ранее Twitter).
По данным источника, это наибольшее количество очков, заработанных игроком для своей команды в одном розыгрыше Кубка Лэйвера.
Напомним, 22 сентября Карлос Алькарас (сборная Европы) обыграл американца Тейлора Фрица (сборная мира) в матче Кубка Лэйвера — 2024.
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