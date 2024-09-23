  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Карлос Алькарас установил уникальное достижение на Кубке Лэйвера
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карлос Алькарас установил уникальное достижение на Кубке Лэйвера

Теннис
Обновлено

Подобного не удавалось никому

Карлос Алькарас установил уникальное достижение на Кубке Лэйвера

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист Карлос Алькарас набрал восемь очков для сборной Европы в розыгрыше Кубка Лэйвера 2024 года. Об этом пишет Opta Ace в социальной сети Х (ранее Twitter).

По данным источника, это наибольшее количество очков, заработанных игроком для своей команды в одном розыгрыше Кубка Лэйвера.

Напомним, 22 сентября Карлос Алькарас (сборная Европы) обыграл американца Тейлора Фрица (сборная мира) в матче Кубка Лэйвера — 2024.

По теме
yellow-arrow
Шрамкова – чемпионка турнира WTA250 в Хуахине
yellow-arrow
Аддад Майя – чемпионка турнира WTA500 в Сеуле
yellow-arrow
Алькарас жалуется на чрезмерное количество турниров АТР-серии
Кубок Лэйвера Карлос Алькарас
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости