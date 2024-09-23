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Людмила Киченок повторила национальный рекорд в теннисных рейтингах WTA

Теннис

Об этом сообщает Суспильне Спорт

Людмила Киченок повторила национальный рекорд в теннисных рейтингах WTA

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня обновился теннисный рейтинг WTA, по итогам которого украинка Людмила Киченок поднялась с пятой на третью позицию (6165 очков) в парном разряде. Благодаря такому результату наша теннисистка обновила национальный рекорд в этой дисциплине.

Кроме того, 32-летняя спортсменка также повторила рекорд Украины во всех мировых рейтингах. Перед этим его единолично удерживала Элина Свитолина, которая в сентябре 2017 года поднялась на третью строчку в одиночном рейтинге WTA. Всего за всю историю отечественного тенниса только три украинца поднимались в топ-5 мировых рейтингов WTA и ATP. В 1994 году четвертую позицию в одиночке среди мужчин занимал Андрей Медведев.

Напомним, что в этом сезоне Людмила Киченок в парном разряде победила на трех турнирах: в Брисбен, Истборне и в Нью-Йорке (US Open). Также она является финалисткой нынешнего Открытого чемпионата Австралии.

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рекорды Людмила Киченок WTA
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Гресь
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