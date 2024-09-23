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Янник Синнер проводит 100-ю неделю в топ-10 рейтинга АТР
Итальянский теннисист демонстрировал невероятную игру на протяжении сезона
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер проводит 100-ю неделю в топ-10 рейтинга ATP. Больше половины из них (52) он провёл в топ-5, включая 16 последних недель в качестве первой ракетки. Он впервые возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 10 июня 2024 года.
23-летний Янник Синнер — двукратный победитель турниров «Большого шлема», в 2024 году он выиграл Открытый чемпионат Австралии и US Open. Всего в нынешнем сезоне итальянец победил на шести турнирах АТР в одиночном разряде.
Напомним, в начале сентября Синнер выиграл второй турнир "Большого шлема" в карьере.
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