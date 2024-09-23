Янник Синнер проводит 100-ю неделю в топ-10 рейтинга АТР

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер проводит 100-ю неделю в топ-10 рейтинга ATP. Больше половины из них (52) он провёл в топ-5, включая 16 последних недель в качестве первой ракетки. Он впервые возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 10 июня 2024 года.

23-летний Янник Синнер — двукратный победитель турниров «Большого шлема», в 2024 году он выиграл Открытый чемпионат Австралии и US Open. Всего в нынешнем сезоне итальянец победил на шести турнирах АТР в одиночном разряде.

Напомним, в начале сентября Синнер выиграл второй турнир "Большого шлема" в карьере.