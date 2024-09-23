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Эмма Радукану снялась с турнира категории WTA-1000 в Пекине
Теннисистка получила травму
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
54-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану снялась с турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Х.
"На прошлой неделе в Сеуле я растянула несколько связок в стопе, и, к сожалению, нужно больше времени, чтобы они зажили. Это значит, что я не смогу сыграть в Пекине, но надеюсь, что вернусь на соревнования как можно скорее", — написала Радукану.
Напомним, Радукану вышла в четвертьфинал на турнире в Сеуле (Южная Корея). Турнир в Пекине пройдёт с 25 сентября по 6 октября.
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