54-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану снялась с турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Х.

"На прошлой неделе в Сеуле я растянула несколько связок в стопе, и, к сожалению, нужно больше времени, чтобы они зажили. Это значит, что я не смогу сыграть в Пекине, но надеюсь, что вернусь на соревнования как можно скорее", — написала Радукану.

Напомним, Радукану вышла в четвертьфинал на турнире в Сеуле (Южная Корея). Турнир в Пекине пройдёт с 25 сентября по 6 октября.