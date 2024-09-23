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Назван состав сборной Испании на Кубок Дэвиса
Надаль примет участие в соревнованиях
Getty Images/Global Images Ukraine
Стал известен состав сборной Испании на финальный раунд Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).
На турнире сыграют многократные победители турниров "Большого шлема" Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль, а также Роберто Баутиста-Агут, Пабло Карреньо-Буста и специалист парного разряда Марсель Гранольерс.
В четвертьфинале испанские теннисисты сразятся с представителями Нидерландов.
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