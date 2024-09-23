Ига Швёнтек опередила Эшли Барти по количеству недель на первой строчке мирового рейтинга WTA

Польская теннисистка Ига Швёнтек превзошла австралийку Эшли Барти по количеству недель на первой строчке мирового рейтинга WTA. Полька, нынешний лидер рейтинга WTA, стала шестой в истории по данному показателю со 122 неделями в ранге первой ракетки мира, Барти осталась на седьмой строчке.

Впереди Швёнтек находятся Штеффи Граф, Мартина Навратилова, Серена Уильямс, Крис Эверт, Мартина Хингис и Моника Селеш.

Эшли Барти завершила карьеру в 2022 году в возрасте 25 лет, тогда она была действующей первой ракеткой мира. Австралийка выиграла три турнира "Большого шлема" и 15 титулов в целом в одиночном разряде. Кроме того, Барти выигрывала один мэйджор в парном разряде.

23-летняя Ига Швёнтек — пятикратная победительница «Шлемов», обладательница 22 титулов WTA в одиночном разряде.