Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ига Швёнтек опередила Эшли Барти по количеству недель на первой строчке мирового рейтинга WTA
Польская теннисистка все ближе к вершине рейтинга
Фото: Getty Images
Польская теннисистка Ига Швёнтек превзошла австралийку Эшли Барти по количеству недель на первой строчке мирового рейтинга WTA. Полька, нынешний лидер рейтинга WTA, стала шестой в истории по данному показателю со 122 неделями в ранге первой ракетки мира, Барти осталась на седьмой строчке.
Впереди Швёнтек находятся Штеффи Граф, Мартина Навратилова, Серена Уильямс, Крис Эверт, Мартина Хингис и Моника Селеш.
Эшли Барти завершила карьеру в 2022 году в возрасте 25 лет, тогда она была действующей первой ракеткой мира. Австралийка выиграла три турнира "Большого шлема" и 15 титулов в целом в одиночном разряде. Кроме того, Барти выигрывала один мэйджор в парном разряде.
23-летняя Ига Швёнтек — пятикратная победительница «Шлемов», обладательница 22 титулов WTA в одиночном разряде.
Популярное сейчас
- Первая победа Колоса и очередной погром от Шахтера. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Старт Динамо в ЛЕ, Бавария против Байера и дерби Мадрида. Расписание футбола на 23 – 29 сентября
- "Боже, какое конченое". Экс-жена Тимощука объяснила, почему он помогает россиянам
- Костюк проиграла в четвертьфинале турнира в Сеуле
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО