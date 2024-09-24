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Синнер: Очень жду начала турнира в Пекине, потому что он особенный
Итальянский теннисист высказался о предстоящих соревнованиях
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер высказался об участии в турнире категории АТР-500 в Пекине (Китай).
"Здорово быть здесь, это особенный турнир, я очень жду его начала. Есть много фантастических игроков, как и в прошлом году, сетка состоит из тех, кто высоко посеян", — сказал Синнер на пресс-конференции.
Напомним, что турнир в Пекине пройдёт с 26 сентября по 2 октября.
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