Синнер: Очень жду начала турнира в Пекине, потому что он особенный

Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер высказался об участии в турнире категории АТР-500 в Пекине (Китай).

"Здорово быть здесь, это особенный турнир, я очень жду его начала. Есть много фантастических игроков, как и в прошлом году, сетка состоит из тех, кто высоко посеян", — сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, что турнир в Пекине пройдёт с 26 сентября по 2 октября.