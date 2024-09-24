  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Синнер: Очень жду начала турнира в Пекине, потому что он особенный
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Синнер: Очень жду начала турнира в Пекине, потому что он особенный

Теннис

Итальянский теннисист высказался о предстоящих соревнованиях

Синнер: Очень жду начала турнира в Пекине, потому что он особенный

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер высказался об участии в турнире категории АТР-500 в Пекине (Китай).

"Здорово быть здесь, это особенный турнир, я очень жду его начала. Есть много фантастических игроков, как и в прошлом году, сетка состоит из тех, кто высоко посеян", — сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, что турнир в Пекине пройдёт с 26 сентября по 2 октября.

По теме
yellow-arrow
Юлия Стародубцева пробилась в основной раунд WTA 1000 в Пекине
yellow-arrow
Ига Швёнтек опередила Эшли Барти по количеству недель на первой строчке мирового рейтинга WTA
yellow-arrow
Агент Федерера не исключил начесление очков за матчи Кубка Лэйвера
Янник Синнер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости