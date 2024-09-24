Юлия Стародубцева пробилась в основной раунд WTA 1000 в Пекине

На этой неделе стартует основной раунд China Open в Пекине. Через квалификационный этап проходила украинка Юлия Стародубцева.

В отборочном финале наша спортсменка сегодня соревновалась с кореянкой Су Чжэн Чан. Стародубцева преодолела сопротивление соперницы в двух сетах - 6:0, 6:2. Украинка в течение поединка не выполнила ни одной подачи на вылет и допустила лишь одну двойную ошибку. В целом матч длился 1 час и 8 минут. Стоит отметить, что 24-летняя спортсменка впервые в карьере будет соревноваться в основной сетке турнира WTA 1000.

Напомним, что кроме Стародубцевой, в основном раунде соревнований также примут участие Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко. Турнир WTA в Пекине будет проходить с 25 сентября по 6 октября.