  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Юлия Стародубцева пробилась в основной раунд WTA 1000 в Пекине
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юлия Стародубцева пробилась в основной раунд WTA 1000 в Пекине

Теннис

Большое достижение для 24-летней спортсменки

Юлия Стародубцева пробилась в основной раунд WTA 1000 в Пекине

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На этой неделе стартует основной раунд China Open в Пекине. Через квалификационный этап проходила украинка Юлия Стародубцева.

В отборочном финале наша спортсменка сегодня соревновалась с кореянкой Су Чжэн Чан. Стародубцева преодолела сопротивление соперницы в двух сетах - 6:0, 6:2. Украинка в течение поединка не выполнила ни одной подачи на вылет и допустила лишь одну двойную ошибку. В целом матч длился 1 час и 8 минут. Стоит отметить, что 24-летняя спортсменка впервые в карьере будет соревноваться в основной сетке турнира WTA 1000.

Напомним, что кроме Стародубцевой, в основном раунде соревнований также примут участие Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко. Турнир WTA в Пекине будет проходить с 25 сентября по 6 октября.

По теме
yellow-arrow
Ига Швёнтек опередила Эшли Барти по количеству недель на первой строчке мирового рейтинга WTA
yellow-arrow
Агент Федерера не исключил начесление очков за матчи Кубка Лэйвера
yellow-arrow
Марин Чилич стал вторым самым низкорейтинговым финалистом турнира в истории ATP
WTA Юлия Стародубцева
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
WTA
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости