Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юлия Стародубцева пробилась в основной раунд WTA 1000 в Пекине
Большое достижение для 24-летней спортсменки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На этой неделе стартует основной раунд China Open в Пекине. Через квалификационный этап проходила украинка Юлия Стародубцева.
В отборочном финале наша спортсменка сегодня соревновалась с кореянкой Су Чжэн Чан. Стародубцева преодолела сопротивление соперницы в двух сетах - 6:0, 6:2. Украинка в течение поединка не выполнила ни одной подачи на вылет и допустила лишь одну двойную ошибку. В целом матч длился 1 час и 8 минут. Стоит отметить, что 24-летняя спортсменка впервые в карьере будет соревноваться в основной сетке турнира WTA 1000.
Напомним, что кроме Стародубцевой, в основном раунде соревнований также примут участие Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко. Турнир WTA в Пекине будет проходить с 25 сентября по 6 октября.
Популярное сейчас
- Marca назвала будущего обладателя Золотого мяча
- Болельщик купил билеты на львовское дерби. Из-за его отсутствия в базе заказ аннулировали
- Россия за 2023 год получила от УЕФА и ФИФА порядка 4,3 млн долларов
- Ига Швёнтек опередила Эшли Барти по количеству недель на первой строчке мирового рейтинга WTA
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО