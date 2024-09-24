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Марин Чилич стал самым низкорейтинговым чемпионом турнира АТР

Теннис

Теннисист в двухсетовом матче одержал победу

Марин Чилич стал самым низкорейтинговым чемпионом турнира АТР

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывшая третья ракетка мира, чемпион US Open — 2014 хорват Марин Чилич стал самым низкорейтинговым чемпионом турнира АТР в истории. Сегодня, 24 сентября, 35-летний теннисист выиграл титул на соревнованиях в Ханчжоу (Китай). В финале он одолел китайца Чжан Чжичжэня со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).

Ханчжоу. Финал

Марин Чилич — Чжан Чжичжэнь 7:6 (7:5), 7:6 (7:5)

Чилич занимал 777-ю строчку мирового рейтинга, когда начался турнир в Ханчжоу.

Титул в Ханчжоу стал 21-м в карьере Марина Чилича, первым с 2021 года. По итогам победной недели хорват станет 212-й ракеткой мира.

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Марин Чилич
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