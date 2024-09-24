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Карлос Алькарас квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP
Испанец снова сыграет на этом турнире
Getty Images/Global Images Ukraine
Четырёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Карлос Алькарас квалифицировался на Итоговый чемпионат АТР, который пройдёт с 10 по 17 ноября в Турине (Италия). Эту информацию подтвердил официальный сайт ATP-тура.
Ранее на турнир отобрался лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер.
В 2024 году Карлос Алькарас выиграл три титула — "Ролан Гаррос", "Уимблдон", а также турнир в Индиан-Уэллсе (США).
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