Карлос Алькарас квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP

Четырёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Карлос Алькарас квалифицировался на Итоговый чемпионат АТР, который пройдёт с 10 по 17 ноября в Турине (Италия). Эту информацию подтвердил официальный сайт ATP-тура.

Ранее на турнир отобрался лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер.

В 2024 году Карлос Алькарас выиграл три титула — "Ролан Гаррос", "Уимблдон", а также турнир в Индиан-Уэллсе (США).