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Карлос Алькарас квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP

Теннис

Испанец снова сыграет на этом турнире

Карлос Алькарас квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Карлос Алькарас квалифицировался на Итоговый чемпионат АТР, который пройдёт с 10 по 17 ноября в Турине (Италия). Эту информацию подтвердил официальный сайт ATP-тура.

Ранее на турнир отобрался лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер.

В 2024 году Карлос Алькарас выиграл три титула — "Ролан Гаррос", "Уимблдон", а также турнир в Индиан-Уэллсе (США).

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