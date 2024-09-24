  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Победитель Ролан Гаррос-2008 в парном разряде объявил о завершении карьеры
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Победитель Ролан Гаррос-2008 в парном разряде объявил о завершении карьеры

Теннис

Теннисисту 38 лет

Победитель Ролан Гаррос-2008 в парном разряде объявил о завершении карьеры

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывшая 19-я ракетка мира уругвайский теннисист Пабло Куэвас объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 38 лет.

Куэвас победил на одном турнире серии "Большого шлема" в парном разряде — "Ролан Гаррос" — 2008. В одиночном разряде уругваец выиграл шесть титулов на уровне АТР, имеет одну победу над 22-кратным победителем "Шлемов" испанцем Рафаэлем Надалем (Рио-2016). В паре выиграл девять титулов, был девятой ракеткой мира.

"Я подхожу к концу, но сохраню связь с теннисом, потому что люблю его и было бы очень несправедливо по отношению к нему, если я бы не вложил всё, чему научился в этом незабываемом путешествии", – написал Куэвас на своей странице в соцсетях.

По теме
yellow-arrow
Карлос Алькарас квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP
yellow-arrow
Марин Чилич стал самым низкорейтинговым чемпионом турнира АТР
yellow-arrow
Синнер: Очень жду начала турнира в Пекине, потому что он особенный
Пабло Куэвас
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости