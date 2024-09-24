Победитель Ролан Гаррос-2008 в парном разряде объявил о завершении карьеры

Бывшая 19-я ракетка мира уругвайский теннисист Пабло Куэвас объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 38 лет.

Куэвас победил на одном турнире серии "Большого шлема" в парном разряде — "Ролан Гаррос" — 2008. В одиночном разряде уругваец выиграл шесть титулов на уровне АТР, имеет одну победу над 22-кратным победителем "Шлемов" испанцем Рафаэлем Надалем (Рио-2016). В паре выиграл девять титулов, был девятой ракеткой мира.

"Я подхожу к концу, но сохраню связь с теннисом, потому что люблю его и было бы очень несправедливо по отношению к нему, если я бы не вложил всё, чему научился в этом незабываемом путешествии", – написал Куэвас на своей странице в соцсетях.