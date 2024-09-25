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Леся Цуренко покидает турнир WTA 1000 в Китае

Теннис

Украинка не смогла пробиться во второй раунд

Леся Цуренко покидает турнир WTA 1000 в Китае

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко потерпела поражение в первом круге турнира WTA 1000 в Китае.

Пекин, Китай. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) - Виктория Томова (Болгария) 3:6, 3:6

Матч продлился 1 час и 30 минут. За это время Цуренко допустила шесть двойных ошибок, сделала три брейка и проиграла шесть геймов на своей подаче.

Для украинской теннисистки это уже шестое поражение подряд. По итогам турнира Цуренко получила 10 рейтинговых очков.

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Леся Цуренко
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