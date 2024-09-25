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Леся Цуренко покидает турнир WTA 1000 в Китае
Украинка не смогла пробиться во второй раунд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко потерпела поражение в первом круге турнира WTA 1000 в Китае.
Пекин, Китай. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) - Виктория Томова (Болгария) 3:6, 3:6
Матч продлился 1 час и 30 минут. За это время Цуренко допустила шесть двойных ошибок, сделала три брейка и проиграла шесть геймов на своей подаче.
Для украинской теннисистки это уже шестое поражение подряд. По итогам турнира Цуренко получила 10 рейтинговых очков.
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