Юлия Стародубцева пробилась во второй круг WTA 1000 в Пекине

Стартовал основной раунд China Open в Пекине. В первом круге украинка Юлия Стародубцева соревновалась с Лаурой Зигемунд.

Наша спортсменка преодолела сопротивление немки в двух сетах - 6:4, 7:6 (7:3). Украинка в течение поединка выполнила одну подачу на вылет, не допустила ни одной двойной ошибки и выиграла 7 из 16 брейкпойнтов. В целом матч длился 2 часа и 27 минут. Стоит отметить, что 24-летняя спортсменка впервые в карьере будет соревноваться во втором раунде турнира WTA 1000.

Добавим, что следующей соперницей Юлии Стародубцевой на этом турнире будет представительница Чехии Катержина Синякова, которая является 27 сеяной на соревнованиях в Пекине.