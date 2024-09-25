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Юлия Стародубцева пробилась во второй круг WTA 1000 в Пекине

Теннис

Спортсменка соревновалась более двух часов

Юлия Стародубцева пробилась во второй круг WTA 1000 в Пекине

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Стартовал основной раунд China Open в Пекине. В первом круге украинка Юлия Стародубцева соревновалась с Лаурой Зигемунд.

Наша спортсменка преодолела сопротивление немки в двух сетах - 6:4, 7:6 (7:3). Украинка в течение поединка выполнила одну подачу на вылет, не допустила ни одной двойной ошибки и выиграла 7 из 16 брейкпойнтов. В целом матч длился 2 часа и 27 минут. Стоит отметить, что 24-летняя спортсменка впервые в карьере будет соревноваться во втором раунде турнира WTA 1000.

Добавим, что следующей соперницей Юлии Стародубцевой на этом турнире будет представительница Чехии Катержина Синякова, которая является 27 сеяной на соревнованиях в Пекине.

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Источник:
WTA
Опубликовал: Александр Гресь
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