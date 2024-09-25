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Наоми Осака вышла во второй круг турнира в Пекине
Японская теннисистка продолжает борьбу за титул
Getty Images/Global Images Ukraine
Четырёхкратная победительница турниров серии "Большого шлема" японская теннисистка Наоми Осака успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В первом круге она уверенно обыграла итальянку Лючию Бронцетти (77-я в рейтинге).
Пекин. Первый круг
Наоми Осака — Лючия Бронцетти 6:3, 6:2
Матч продолжался 1 час 25 минут. Осака выполнила восемь подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Бронцетти один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.
Во втором круге турнира в Пекине Наоми Осака сыграет с теннисисткой из Казахстана Юлией Путинцевой.
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