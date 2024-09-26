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Ангелина Калинина покидает турнир WTA 1000 в Пекине
Украинка не сумела пробиться во второй раунд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Продолжаются соревнования первого раунда China Open в Пекине. На этой стадии турнира Ангелина Калинина встречалась с Ребеккой Шрамковой.
Наша спортсменка не сумела переиграть словацкую теннисистку и уступила сопернице в двух сетах - 4:6, 0:6. Украинка в течение поединка не выполнила ни одной подачи на вылет, допустила шесть двойных ошибок и выиграла 1 из 3 брейкпойнтов. В целом матч длился 1 час и 6 минут.
Добавим, что на турнире WTA 1000 в Пекине остались три украинские спортсменки, которые соревнуются в одиночном разряде, - это Юлия Стародубцева, Даяна Ястремская и Марта Костюк.
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