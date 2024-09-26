Стефанос Циципас покидает турнир АТР-500 в Токио

В ночь с 25 на 26 сентября на мужском теннисном турнире категории ATP-500 в японском Токио завершился матч первого круга между 12-й ракеткой мира Стефаносом Циципасом из Греции (четвёртый посев на турнире) и 49-м в мировом рейтинге американцем Алексом Михельсеном.

Токио. Первый круг

Алекс Михельсен — Стефанос Циципас 4:6, 6:1, 6:2

Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. Михельсен девять раз подал навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовал все пять из пяти брейк-пойнтов. Циципас выполнил пять эйсов при четырёх двойных ошибках и выиграл за матч два брейк-пойнта из трёх заработанных.

Во втором круге турнира ATP-500 в Токио Михельсен сыграет с победителем матча между 35-й ракеткой мира аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри и 79-м в рейтинге ATP Кристофером О'Коннеллом из Австралии.