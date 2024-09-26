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Янник Синнер в трехсетовом матче обыграл Николаса Харри и вышел во второй круг турнира АТР-500 в Пекине

Теннис
Обновлено

Итальянский теннисист одержал волевую победу

Янник Синнер в трехсетовом матче обыграл Николаса Харри и вышел во второй круг турнира АТР-500 в Пекине

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира Янник Синнер вышел во второй круг турнира категории АТР-500 в Пекине (Китай). Итальянский теннисист обыграл соперника из Чили Николаса Харри.

Пекин. Первый круг

Янник Синнер — Николас Харри 4:6, 6:3, 6:1

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. За это время Синнеру удалось реализовать три брейк-пойнта из шести возможных, выполнить одну подачу навылет. Он также допустил одну двойную ошибку. Харри смог реализовать один из пяти брейк-пойнтов и выполнил 11 подач навылет.

Напомним, турнир в Пекине проходит с 26 сентября по 2 октября.

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Янник Синнер
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