WTA не планирует проводить турнир аналогичный Кубку Лэйвера

Польский журналист Доминик Сеньковски сообщил, что Женская теннисная ассоциация (WTA) не будет создавать турнир, подобный Кубку Лэйвера. Об этом он написал в социальных сетях.

"Мы всегда открыты для подобных инициатив, но на данный момент мы в этом не участвуем", — приводит слова источника в WTA Сеньковски.

Напомним, сборная Европы впервые с 2021 года выиграла Кубок Лэйвера.