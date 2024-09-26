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WTA не планирует проводить турнир аналогичный Кубку Лэйвера
В организации пока не планируют участвовать в подобном
Польский журналист Доминик Сеньковски сообщил, что Женская теннисная ассоциация (WTA) не будет создавать турнир, подобный Кубку Лэйвера. Об этом он написал в социальных сетях.
"Мы всегда открыты для подобных инициатив, но на данный момент мы в этом не участвуем", — приводит слова источника в WTA Сеньковски.
Напомним, сборная Европы впервые с 2021 года выиграла Кубок Лэйвера.
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