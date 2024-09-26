  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. WTA не планирует проводить турнир аналогичный Кубку Лэйвера
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

WTA не планирует проводить турнир аналогичный Кубку Лэйвера

Теннис

В организации пока не планируют участвовать в подобном

WTA не планирует проводить турнир аналогичный Кубку Лэйвера

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Польский журналист Доминик Сеньковски сообщил, что Женская теннисная ассоциация (WTA) не будет создавать турнир, подобный Кубку Лэйвера. Об этом он написал в социальных сетях.

"Мы всегда открыты для подобных инициатив, но на данный момент мы в этом не участвуем", — приводит слова источника в WTA Сеньковски.

Напомним, сборная Европы впервые с 2021 года выиграла Кубок Лэйвера.

По теме
yellow-arrow
Янник Синнер не будет защищать титул на турнире в Вене
yellow-arrow
Янник Синнер в трехсетовом матче обыграл Николаса Харри и вышел во второй круг турнира АТР-500 в Пекине
yellow-arrow
Стефанос Циципас покидает турнир АТР-500 в Токио
WTA
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости