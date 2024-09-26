Янник Синнер не будет защищать титул на турнире в Вене

Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер не примет участия в турнире категории ATP-500 в Вене, который пройдёт с 21 по 27 октября.

Как сообщает итальянский журналист Джованни Пелаццо в социальных сетях, из-за этого решения Синнер потеряет 500 очков в рейтинге, что, однако, никак не угрожает его нахождению на первой строчке. Это позволит итальянцу тщательно подготовиться к предстоящим турнирам в Париже, Турине и Малаге.

Напомним, Синнер является действующим победителем соревнований в Вене.