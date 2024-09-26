Каспер Рууд уступил Джордану Томпсону на старте турнира в Токио

Норвежский теннисист Каспер Рууд уступил австралийцу Джордану Томпсону в первом круге турнира категории ATP-500 в Токио (Япония).

Токио. Первый круг

Каспер Рууд — Джордан Томпсон 6:7 (5:7), 1:6

Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. В её рамках Рууд три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и заработал восемь брейк-пойнтов. На счету Томпсона 13 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В следующем круге Джордан Томпсон встретится с теннисистом из Японии Кеем Нисикори.